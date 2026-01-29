Positivi i Mercati del Vecchio Continente. Trimestrali in focus

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, ad eccezione della piazza di Francoforte, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, il giorno dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse. Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali sia in Europa, sia negli USA, dove a mercati chiusi questa sera sono attesi i numeri di Apple
.
Sul mercato valutario, l'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Sessione euforica per l'oro
, che mostra un balzo del 2,17%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,39%), raggiunge 64,09 dollari per barile.
Pesante l'aumento dello spread
, che si attesta a +70 punti base, con un deciso aumento di 12 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,46%. Tra le principali Borse europee
preda dei venditori Francoforte
con un decremento dello 0,91%, performance modesta per Londra
, che mostra un moderato rialzo dello 0,56%, e buoni spunti su Parigi
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,71%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB
, che avanza a 45.315 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 48.162 punti.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, ben impostata Campari
, che mostra un incremento del 3,32%.
Tonica STMicroelectronics
che evidenzia un bel vantaggio del 3,17% dopo aver alzato il velo sui conti di bilancio, prima dell'avvio del mercato.
In luce Saipem
, con un ampio progresso del 3,11%.
Andamento positivo per Prysmian
, che avanza di un discreto +1,72%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Italgas
, che continua la seduta con -0,89%.
Tentenna Ferrari
, che cede lo 0,68%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Pirelli
(+4,36%), Mondadori
(+1,93%), D'Amico
(+1,83%) e CIR
(+1,45%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo
, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.
Sostanzialmente debole Avio
, che registra una flessione dello 0,90%.
Si muove sotto la parità Reply
, evidenziando un decremento dello 0,63%.