Milano 9:16
45.413 +0,61%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 9:16
10.221 +0,65%
24.702 -0,49%

Positivi i Mercati del Vecchio Continente. Trimestrali in focus

In controtendenza Francoforte

Commento, Finanza, Spread
Positivi i Mercati del Vecchio Continente. Trimestrali in focus
(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, ad eccezione della piazza di Francoforte, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, il giorno dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse. Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali sia in Europa, sia negli USA, dove a mercati chiusi questa sera sono attesi i numeri di Apple.

Sul mercato valutario, l'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Sessione euforica per l'oro, che mostra un balzo del 2,17%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,39%), raggiunge 64,09 dollari per barile.

Pesante l'aumento dello spread, che si attesta a +70 punti base, con un deciso aumento di 12 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,46%.

Tra le principali Borse europee preda dei venditori Francoforte con un decremento dello 0,91%, performance modesta per Londra, che mostra un moderato rialzo dello 0,56%, e buoni spunti su Parigi, che mostra un ampio vantaggio dello 0,71%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il FTSE MIB, che avanza a 45.315 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 48.162 punti.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Campari, che mostra un incremento del 3,32%.

Tonica STMicroelectronics che evidenzia un bel vantaggio del 3,17% dopo aver alzato il velo sui conti di bilancio, prima dell'avvio del mercato.

In luce Saipem, con un ampio progresso del 3,11%.

Andamento positivo per Prysmian, che avanza di un discreto +1,72%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Italgas, che continua la seduta con -0,89%.

Tentenna Ferrari, che cede lo 0,68%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, Pirelli (+4,36%), Mondadori (+1,93%), D'Amico (+1,83%) e CIR (+1,45%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.

Sostanzialmente debole Avio, che registra una flessione dello 0,90%.

Si muove sotto la parità Reply, evidenziando un decremento dello 0,63%.
Condividi
```