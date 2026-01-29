Positivi i Mercati del Vecchio Continente. Trimestrali in focus

FTSE MIB

(Teleborsa) -, ad eccezione della piazza di Francoforte, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, il giorno dopo che la Federal Reserve ha lasciato invariati i tassi di interesse. Nel frattempo, prosegue la stagione delle trimestrali sia in Europa, sia negli USA, dove a mercati chiusi questa sera sono attesi i numeri diSul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Sessione euforica per l', che mostra un balzo del 2,17%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,39%), raggiunge 64,09 dollari per barile.Pesante l'aumento dello, che si attesta a +70 punti base, con un deciso aumento di 12 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,46%.preda dei venditoricon un decremento dello 0,91%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,56%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,71%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 45.315 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 48.162 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 3,32%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,17% dopo aver alzato il velo sui conti di bilancio, prima dell'avvio del mercato.In luce, con un ampio progresso del 3,11%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,72%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,89%.Tentenna, che cede lo 0,68%.del FTSE MidCap,(+4,36%),(+1,93%),(+1,83%) e(+1,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,95%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,90%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,63%.