Sicurezza domestica: per l’80% degli italiani è un investimento che aumenta il valore della casa

(Teleborsa) - La casa italiana sta cambiando volto, trasformandosi in un ecosistema integrato dove la sicurezza digitale e fisica diventa un pilastro del valore patrimoniale dell’immobile
. Il recente annuncio dell’Istat
, che ha ufficializzato l’ingresso dei kit di videosorveglianza nel paniere dei prezzi al consumo per il 2026, segna un cambio di passo: la protezione domestica è ormai considerata un bene di consumo essenziale.
In questo scenario, il 51% degli italiani ritiene che l’acquisto di sistemi di protezione domestica possa accrescere il valore della propria abitazione
. È quanto emerge da un’indagine condotta da Sector Alarm
, multinazionale presente in Italia dal 2021 e specializzata in sistemi di protezione completa per la casa, che ha evidenziato come l’integrazione di sistemi di sicurezza smart risulti ad oggi un importante driver di crescita del valore immobiliare. Secondo i dati emersi, oltre l’80% lo considera un investimento per il futuro
e non una semplice spesa, anche alla luce della crescita del 28% registrata nell’ultimo anno dal comparto sicurezza. Si stima inoltre che il valore immobiliare possa aumentare fino al 10% grazie all’installazione di sistemi di videosorveglianza.
La prevenzione è la principale motivazione all’acquisto (49,9%),
seguita da episodi di criminalità nel quartiere (25,4%) o esperienze dirette di furto (21%). Rilevante anche la componente emotiva: la preoccupazione personale (24,3%) e la tutela dei propri cari (20,1%)
incidono in modo significativo sulle scelte.
Oltre all’impatto economico, emerge un effetto concreto sulla qualità della vita: prima dell’installazione il 55,8% si sentiva insicuro in casa, mentre dopo il 95,3% dichiara un livello di serenità maggiore.
Più della metà esce di casa con maggiore tranquillità e quasi un terzo afferma di dormire più serenamente grazie alla protezione costante dell’ambiente domestico.
"I risultati della nostra analisi evidenziano come queste tecnologie abbiano un impatto determinante sulla qualità della vita
: chi sceglie sistemi di protezione evoluti vive la quotidianità con molta più serenità,
migliorando sensibilmente anche la qualità del proprio riposo. Tuttavia, la protezione della casa non è solo una scelta di benessere, ma un investimento strategico per accrescere direttamente il valore economico dell'abitazione
. In Sector Alarm
lavoriamo per trasformare l'ambiente domestico in un ecosistema dove la tutela dei propri cari e la crescita del valore dell'asset immobiliare possano viaggiare di pari passo, offrendo una soluzione che protegga al contempo la serenità del nucleo familiare e il futuro della proprietà", dichiara Fabio Ansaloni, Managing Director di Sector Alarm Italy.