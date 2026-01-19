Sicurezza casa: a inizio anno boom di richieste per antifurti e videosorveglianza

(Teleborsa) - Ilsi conferma uno deiLe abitazioni rimaste vuote per giorni diventano più esposte al rischio die questo si riflette chiaramente nei comportamenti degli italiani: questo anche secondo leI dati della piattaforma leader nei preventivi per i servizi per la casa - raccolti nei primi tre trimestri del 2025, messi a confronto con lo stesso periodo del 2024 – attestano che, con un picco concentrato tra gennaio e marzo. Un trend che si ripete con regolarità anche dopo Pasqua e al termine delle ferie estive.La dinamica pare ormai consolidata:Il primo trimestre dell’anno si conferma il periodo di maggiore attivazione, con una vera e propria "corsa ai ripari" da parte di famiglie e proprietari di immobili.L’analisi nazionale evidenzia un incremento significativo delle richieste di preventivo per un ampio paniere di professionisti e soluzioni. Lo studio rileva richieste di preventivo relative a un paniere strategico di opzioni di sicurezza, classificato come segue:Macro Categoria:-> Categorie: Casseforti, impianti e manutenzione, impianti e manutenzionee Servizi diMacro Categoria:-> Categorie:ad alta sicurezza.Macro Categoria:-> Categorie:Macro Categoria:-> Categorie:Unche appare chiaramente: si intervieneaver vissuto, direttamente o indirettamente, un episodio di furto o dopo aver percepito il rischio durante l’assenza da casa. Si agisce solo quando la percezione di vulnerabilità è più alta.Una dinamica confermata anche nei mesi successivi alla Pasqua e, in modo ancora più evidente, dopo l’estate.Scendendo nel dettaglio territoriale, emergono forti differenze regionali ma un denominatore comune: la tecnologia è sempre più protagonista della sicurezza domestica.: le richieste di impianti di videosorveglianza crescono del +175%, segnando il balzo più rilevante a livello nazionale.raddoppiano (+100%) le installazioni di impianti di allarme, con un focus sulla protezione perimetrale.: forte attenzione alla sicurezza passiva, con un +100% di richieste per porte blindate.la videosorveglianza si conferma la soluzione preferita, con incrementi rispettivamente del +71% e +38%.cresce la domanda di servizi di vigilanza privata (+63%), segno di una preferenza per una risposta professionale e immediata in caso di allarme.Questi dati mostrano una polarizzazione degli investimenti: al Nord prevalgono soluzioni strutturali e tecnologiche ad alta intensità, mentre nel Centro-Sud la videosorveglianza si afferma come strumento chiave di controllo e deterrenza.Il quadro è coerente con quanto emerge dai dati ufficiali. Secondo l’ultimosui reati contro la persona e la proprietà, iavvengono soprattutto forzando: nel 28,6% dei casi la porta viene scassinata o divelta, mentre nel 16,8% dei furti l’accesso avviene da finestre rotte o forzate. I colpi si concentrano soprattutto nelle ore serali e notturne, una fascia oraria in cui la casa risulta più esposta.Il contesto abitativo e sociale incide fortemente sul rischio:Non a caso, proprio in questi contesti cresce la propensione a investire in sistemi di protezione.Non aumentano solo i preventivi, ma anche l’interesse informativo. I dati sul traffico editoriale mostrano comeaumenti subito dopo le festività, anticipando spesso la richiesta di soluzioni concrete. Le ricerche si concentrano sia sulle modalità di intrusione ("come entrano i ladri in casa") sia sui nuovi rischi legati ai dispositivi connessi, come telecamere e sistemi smart.Accanto alla paura, emerge però anche un approccio più consapevole:che permette di pianificare interventi di protezione in modo più strutturato, passando da una logica puramente reattiva a una strategia preventiva.Se il furto resta, dunque, uno dei principali fattori scatenanti, i dati di PGcasa.it indicano: dalla reazione all’evento alla pianificazione preventiva, favorita da una maggiore disponibilità di informazioni, tecnologie accessibili e strumenti di supporto alla scelta."I dati che osserviamo ogni anno su PGcasa.it mostrano con chiarezza come le festività rappresentino un punto di svolta nella percezione della sicurezza domestica. Dopo Natale cresce non solo la richiesta di preventivi, ma anche il bisogno di informarsi e confrontare soluzioni diverse. È un segnale di: sempre più utenti non cercano un singolo prodotto, ma un sistema di protezione costruito sulle reali esigenze della propria casa, e la nostra piattaforma si conferma un indispensabile strumento di supporto dei bisogni degli utenti", commenta