Milano 9:18
46.252 -0,24%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 9:18
10.651 -0,33%
25.208 -0,28%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 18/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio

Giornata poco mossa per il CABLE, che chiude la giornata del 18 febbraio con una variazione percentuale negativa dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1,345. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1,3598. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1,34.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```