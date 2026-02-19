Londra: movimento negativo per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Rosso per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia
, che sta segnando un calo del 2,21%.
La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100
. Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.
Lo status tecnico di medio periodo di Metlen Energy & Metals
rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 36,08 Euro, mentre i supporti sono stimati a 34,88. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 37,28.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)