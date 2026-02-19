Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari zavorrata da Fincantieri ed energetici

(Teleborsa) - Accelerano al ribasso le Borse di Eurolandia
, zavorrate da Piazza Affari
che fa decisamente peggio. A Milano affonda Fincantieri
che risente del recente collocamento a sconto
. Pesano anche le performance di Maire
, dopo il taglio di rating di Kepler Cheuvreux a ’hold’ da ’buy’, e dei titoli energetici dopo che ieri il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto bollette, che prevede un aumento di due punti percentuali sull’Irap per le aziende energetiche. Si distingue invece il segno più di Tenaris
dopo i risultati del quarto trimestre
oltre le attese. Non fa prezzo The Italian Sea Group
, indicata in calo del 39,3%, che ieri sera ha comunicato di aver definito un intervento di rafforzamento finanziario
, dopo aver individuato degli extra budget che hanno impatti negativi sulla posizione di cassa.
Prosegue intanto la stagione delle trimestrali europee
con Airbus, Pernod Ricard, Nestlè, Zurich e Renault, mentre il clima generale risente delle tensioni tra Stati Uniti e Iran
, con l’aumento delle attività militari di Washington e Teheran nel Medio Oriente.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,178. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 4.985 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,51%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,36%. Tra i mercati del Vecchio Continente
sotto pressione Francoforte
, che accusa un calo dello 0,74%, scivola Londra
, con un netto svantaggio dello 0,74%, e in rosso Parigi
, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,72%.
Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dell'1,29% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All-Share
, che scivola a 48.485 punti.
Negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-1,25%); sulla stessa linea, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-0,78%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, vola Tenaris
, con una marcata risalita del 3,93%.
Piccolo passo in avanti per DiaSorin
, che mostra un progresso dell'1,30%.
Composta Amplifon
, che cresce di un modesto +1,21%.
Performance modesta per Nexi
, che mostra un moderato rialzo dell'1,20%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fincantieri
, che continua la seduta con -9,41%.
Sessione nera per Prysmian
, che lascia sul tappeto una perdita del 4,04%.
Spicca la prestazione negativa di A2A
, che scende del 3,92%. Enel
scende del 3,69%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, D'Amico
(+1,89%), BFF Bank
(+1,33%), Credem
(+0,65%) e Banco Desio
(+0,56%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Maire
, che ottiene -5,74%.
In perdita ERG
, che scende del 4,97%.
Calo deciso per IREN
, che segna un -3,77%.
Sotto pressione Sanlorenzo
, con un forte ribasso del 2,87%.