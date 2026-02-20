Milano 9:08
Analisi Tecnica: CHF/USD del 19/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 febbraio

Allunga timidamente il passo il Franco rosso crociato contro USD, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,34%.

Lo status tecnico di medio periodo del Franco svizzero contro Dollaro USA ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,7776. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,7851, mentre il primo supporto è stimato a 0,7701.


