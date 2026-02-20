Milano 11:11
46.256 +1,01%
Nasdaq 19-feb
24.797 0,00%
Dow Jones 19-feb
49.395 -0,54%
Londra 11:11
10.704 +0,72%
Francoforte 11:11
25.120 +0,31%

Piazza Affari: in calo ERG

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo ERG
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società attiva nel settore delle energie rinnovabili, che presenta una flessione del 2,00% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ERG più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 22,7 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 22,2. L'equilibrata forza rialzista del primo produttore di energia eolica in Italia è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 23,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```