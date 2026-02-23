Milano 9:42
46.613 +0,30%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:42
10.663 -0,22%
25.129 -0,52%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 22/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 febbraio

Seduta sostanzialmente invariata per il cambio Euro / CHF, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,9146. Supporto visto a quota 0,9119. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,9173.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
