Milano 15:22
46.884 +0,13%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 15:22
10.351 -0,33%
Francoforte 15:22
24.971 -0,18%

Nocivelli, nomina del Commissario straordinario per la Città della Salute di Novara accelera fase operativa

Finanza
Nocivelli, nomina del Commissario straordinario per la Città della Salute di Novara accelera fase operativa
(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri ha nominato Marco Corsini Commissario straordinario per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara. Tale nomina, imprimerà un’accelerazione decisiva al progetto di rilevanza strategica nazionale che vede Nocivelli ABP tra i protagonisti.

Da ricordare che il nuovo polo ospedaliero di Novara è stato aggiudicato nel luglio 2025 al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Consorzio Stabile SIS e Nocivelli. L’operazione rientra in un contratto di Partenariato Pubblico Privato della durata di 30 anni e rappresenta una delle principali infrastrutture sanitarie strategiche a livello piemontese e nazionale. La quota di competenza di Nocivelli è pari a circa 400 milioni di euro, di cui circa 200 milioni per la realizzazione delle opere nei primi cinque anni e ulteriori 200 milioni per i servizi di facility management nel periodo di gestione.

La nomina del Commissario straordinario introduce un elemento di forte semplificazione e accelerazione nella governance del progetto, rafforzandone ulteriormente la credibilità e la solidità del percorso industriale.

Restano inoltre confermate le principali tappe del cronoprogramma: approvazione del progetto definitivo entro marzo 2026, avvio dei lavori entro dicembre 2026 e consegna dell’opera prevista per dicembre 2030.

“La nomina del Commissario straordinario rappresenta un passaggio molto importante perché rafforza la governance del progetto e ne favorisce una rapida attuazione. Per Nocivelli significa poter operare all’interno di un quadro ancora più chiaro e orientato all’esecuzione, in linea con le tempistiche già previste”, ha commentato Nicola Turra, Amministratore Delegato di Nocivelli.
Condividi
```