Nocivelli, nomina del Commissario straordinario per la Città della Salute di Novara accelera fase operativa

(Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri
ha nominato Marco Corsini Commissario straordinario per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Novara
. Tale nomina, imprimerà un’accelerazione decisiva
al progetto di rilevanza strategica nazionale che vede Nocivelli ABP
tra i protagonisti.
Da ricordare che il nuovo polo ospedaliero di Novara è stato aggiudicato nel luglio 2025
al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Consorzio Stabile SIS e Nocivelli. L’operazione rientra in un contratto di Partenariato Pubblico Privato
della durata di 30 anni
e rappresenta una delle principali infrastrutture sanitarie strategiche a livello piemontese e nazionale
. La quota di competenza di Nocivelli è pari a circa 400 milioni di euro
, di cui circa 200 milioni per la realizzazione delle opere nei primi cinque anni e ulteriori 200 milioni per i servizi di facility management nel periodo di gestione.
La nomina del Commissario straordinario introduce un elemento di forte semplificazione e accelerazione nella governance del progetto
, rafforzandone ulteriormente la credibilità e la solidità del percorso industriale.
Restano inoltre confermate
le principali tappe del cronoprogramma
: approvazione del progetto definitivo
entro marzo 2026
, avvio dei lavori
entro dicembre 2026
e consegna dell’opera
prevista per dicembre 2030
.
“La nomina del Commissario straordinario rappresenta un passaggio molto importante perché rafforza la governance del progetto e ne favorisce una rapida attuazione. Per Nocivelli significa poter operare all’interno di un quadro ancora più chiaro e orientato all’esecuzione, in linea con le tempistiche già previste”, ha commentato Nicola Turra, Amministratore Delegato
di Nocivelli.