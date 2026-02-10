Nocivelli, nomina del Commissario straordinario per la Città della Salute di Novara accelera fase operativa

Nocivelli ABP

(Teleborsa) - Ilha nominato Marco Corsini. Tale nomina, imprimerà un’al progetto di rilevanza strategica nazionale che vedetra i protagonisti.Da ricordare che il nuovo polo ospedaliero di Novara è statoal Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Consorzio Stabile SIS e Nocivelli. L’operazione rientra in un contratto didella durata die rappresenta una delle. La quota di competenza di Nocivelli è pari a circa, di cui circa 200 milioni per la realizzazione delle opere nei primi cinque anni e ulteriori 200 milioni per i servizi di facility management nel periodo di gestione.La nomina del Commissario straordinario introduce un elemento di forte, rafforzandone ulteriormente la credibilità e la solidità del percorso industriale.Restano inoltrele principali tappe del: approvazione delentroentroprevista per“La nomina del Commissario straordinario rappresenta un passaggio molto importante perché rafforza la governance del progetto e ne favorisce una rapida attuazione. Per Nocivelli significa poter operare all’interno di un quadro ancora più chiaro e orientato all’esecuzione, in linea con le tempistiche già previste”, ha commentatodi Nocivelli.