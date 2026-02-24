Analisi Tecnica: CHF/USD del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
Giornata fiacca per il Franco rosso crociato contro USD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,01%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,7753. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,7738. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,7733.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)