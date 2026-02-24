Analisi Tecnica: USD/YEN del 23/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 23 febbraio
La giornata del 23 febbraio chiude piatta per il cross americano contro Yen, che riporta un -0,2%.
Il grafico attuale del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 154,472. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 154,928. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 154,32.
