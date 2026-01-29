OPA Eles, EBidCo presenta istanza antitrust a Malta e valuta proroga del periodo di adesione

Eles

(Teleborsa) - In relazione all’(OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie dipromossa da EBidCo (l’Offerente), veicolo societario indirettamente controllato da Xenon Private Equity VIII SCA SICAV-RAIF gestita da Xenon AIFM, l'offerente fa sapere che in data odierna ha presentato presso la Malta Competition and Consumer Affairs Authority istanza di autorizzazione ai sensi della normativa locale applicabile in materia di antitrust.L’istanza, spiega una nota, si inquadra nell’ambito di applicazione della Condizione Autorizzazioni Rilevanti. In considerazione di quanto sopra, si legge, l’Offerente si riserva di "presentare a Consob una richiesta di proroga del Periodo di Adesione".Al verificarsi dei presupposti di legge, conclude la nota, il Periodo di Adesione sarà pertanto riaperto per cinque Giorni di Borsa Aperta, le cui sedute saranno rese note dall’Offerente in conformità alla normativa applicabile.