Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

La giornata del 24 febbraio chiude piatta per il derivato italiano, che riporta un -0,03%.

Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47.025. Rischio di discesa fino a 46.175 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 47.875.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
