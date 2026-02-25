Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio
La giornata del 24 febbraio chiude piatta per il derivato italiano, che riporta un -0,03%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47.025. Rischio di discesa fino a 46.175 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 47.875.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)