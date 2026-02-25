Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 24/02/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (24/02/2026) è stato pari a 3,77 miliardi di euro, dai 3,69 miliardi della seduta precedente.I volumi scambiati sono passati da 0,53 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,57 miliardi.A fronte dei 731 titoli trattati, 318 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 371 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 42 azioni del listino italiano.