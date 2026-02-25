Milano 9:50
47.078 +0,91%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 9:50
10.763 +0,78%
25.054 +0,27%

Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 24/02/2026

Finanza
Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 24/02/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (24/02/2026) è stato pari a 3,77 miliardi di euro, dai 3,69 miliardi della seduta precedente.

I volumi scambiati sono passati da 0,53 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,57 miliardi.

A fronte dei 731 titoli trattati, 318 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 371 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 42 azioni del listino italiano.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
Condividi
```