Milano 13:14
47.094 +0,95%
Nasdaq 24-feb
24.977 0,00%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 13:14
10.783 +0,96%
Francoforte 13:14
25.096 +0,44%

Madrid: balza in avanti Banco Santander

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della banca spagnola, con una variazione percentuale del 2,84%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Banco Santander mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,19%, rispetto a +2% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 11,04 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 10,83. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 10,7 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
