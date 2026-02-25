Madrid: balza in avanti Banco Santander

banca spagnola

Ibex 35

Banco Santander

indice azionario della Borsa di Madrid

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della, con una variazione percentuale del 2,84%.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,19%, rispetto a +2% dell').Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 11,04 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 10,83. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 10,7 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)