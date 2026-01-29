Lockheed Martin, backlog record nel 2025 e fatturato atteso in crescita del 5% nel 2026

Lockheed Martin Corporation

(Teleborsa) -nel quarto trimestre 2025 ha registrato undi 20,3 miliardi di dollari, superiore del 9% ai 18,6 miliardi del pari trimestre 2024 e al consensus fermo a 19,84 miliardi. L'è stato di 1,3 miliardi, pari a 5,80 dollari per azione, rispetto ai 527 milioni di dollari, pari a 2,22 dollari per azione, inclusi 1,7 miliardi di dollari (1,3 miliardi di dollari, pari a 5,45 dollari per azione, al netto delle imposte) di perdite per programmi classificati, nel quarto trimestre del 2024.Nel trimestre ilè stato di 3,2 miliardi, ben oltre il miliardo nel quarto trimestre del 2024. Ilè stato di 2,8 miliardi, dopo un contributo pensionistico di 860 milioni, rispetto ai 441 milioni di dollari del quarto trimestre del 2024, dopo un contributo pensionistico di 990 milioni.Nell'interolesono aumentate del 6% a 75,0 miliardi e l'si è attestato a 5,0 miliardi, pari a 21,49 dollari per azione, inclusi oneri per la liquidazione dei fondi pensione di 479 milioni (377 milioni, pari a 1,63 dollari per azione, al netto delle imposte). Ilammonta a 8,6 miliardi e ila 6,9 miliardi, dopo un contributo pensionistico di 860 milioni a copertura degli obblighi del 2026.A fine 2025 Lockheed ha raggiunto undi 194 miliardi di dollari."Avendo a lungo sostenuto un nuovo modo di fare business tra governo e industria, siamo ben posizionati per operare nell'ambito della strategia di trasformazione degli acquisti del, come dimostra il nostro storicoper i missili PAC-3 all'inizio del primo trimestre", ha affermato Jim Taiclet, presidente e CEO di Lockheed Martin. "Non vediamo l'ora di proseguire la nostra partnership con il Dipartimento della Guerra e il Congresso per definire questo contratto e dare ufficialmente il via a una nuova era di maggiore innovazione, responsabilità ed esecuzione all'interno della base industriale della difesa"."Questo notevole inizio del 2026, ha proseguito Taiclet, "rafforza la nostra fiducia nella continua crescita operativa e finanziaria di Lockheed Martin nel prossimo anno. Prevediamo unarispettivamente di circa il 5% e il 25% su base annua, e uncompreso tra 6,5 ??e 6,8 miliardi di dollari, in aumento rispetto alle nostre precedenti aspettative".L'azienda prevede infatticomprese tra 77,5 e 80 miliardi, untra gli 8,43 e gli 8,68 miliardi, e uncompreso tra 29,35 e 30,25 dollari.