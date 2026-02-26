Milano 10:18
47.160 -0,02%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:18
10.814 +0,07%
Francoforte 10:18
25.142 -0,14%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 25/02/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio

Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un timido -0,05%.

Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE 100 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 10.862,4. Rischio di discesa fino a 10.683 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 11.041,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
