Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 25/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 febbraio
Seduta trascurata per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la giornata con un timido -0,05%.
Il quadro tecnico di breve periodo del FTSE 100 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 10.862,4. Rischio di discesa fino a 10.683 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 11.041,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)