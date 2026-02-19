Analisi Tecnica: USD/YEN del 18/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 febbraio
Balza in avanti il cross americano contro Yen, che amplia la performance positiva con un incremento dello 0,97%.
Le tendenza di medio periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 155,464. Supporto stimato a 153,374. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 157,554.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)