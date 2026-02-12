Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio
Composto ribasso per il cross americano contro Yen, in flessione dello 0,82% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 151,698 con area di resistenza individuata a quota 155,997. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 150,265.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)