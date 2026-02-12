Milano 11-feb
46.511 0,00%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11-feb
10.472 0,00%
Francoforte 11-feb
24.856 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN dell'11/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 febbraio

Composto ribasso per il cross americano contro Yen, in flessione dello 0,82% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 151,698 con area di resistenza individuata a quota 155,997. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 150,265.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```