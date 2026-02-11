Milano 9:25
46.692 -0,24%
Nasdaq 10-feb
25.128 0,00%
Dow Jones 10-feb
50.188 +0,10%
Londra 9:25
10.374 +0,20%
24.881 -0,43%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 febbraio

Composto ribasso per il cross americano contro Yen in flessione dello 0,94% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 153,394 con area di resistenza individuata a quota 156,421. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 152,385.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```