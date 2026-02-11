Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 febbraio
Composto ribasso per il cross americano contro Yen in flessione dello 0,94% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 153,394 con area di resistenza individuata a quota 156,421. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 152,385.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)