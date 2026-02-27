Milano 13:00
47.477 +0,11%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 13:00
10.890 +0,40%
Francoforte 13:00
25.317 +0,11%

Francoforte: brillante l'andamento di Scout24
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, con una variazione percentuale del 2,54%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Scout24 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Scout24 rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Scout24 mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 69,37 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 71,92. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 67,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
