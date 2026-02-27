Francoforte: brillante l'andamento di Scout24

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria
, con una variazione percentuale del 2,54%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Scout24
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Scout24
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di Scout24
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 69,37 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 71,92. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 67,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)