Milano 13:48
47.292 +0,26%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 13:48
10.827 +0,19%
Francoforte 13:48
25.282 +0,42%

Piazza Affari: andamento rialzista per Nexi

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Nexi
(Teleborsa) - Avanza il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che guadagna bene, con una variazione del 3,33%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Nexi rispetto all'indice di riferimento.


Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte da Nexi restano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 3,301 Euro. La resistenza più immediata è stimata a 3,427. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 3,553, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```