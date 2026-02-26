Scout24, scendono le quotazioni a Francoforte

società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria

(Teleborsa) - Ribasso per la, che passa di mano in perdita del 5,48%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.Le implicazioni tecniche attuali dimostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 63,87 Euro. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 67,97. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 62,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)