Milano 9:33
47.491 +0,14%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:33
10.890 +0,40%
25.321 +0,13%

Finanza
Analisi Tecnica: CHF/USD del 26/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Piccolo passo in avanti per il Franco rosso crociato contro USD, che porta a casa un misero +0,22%.

Le implicazioni tecniche assunte evidenziano uno status tecnico moderatamente positivo con 0,7769 a svolgere ruolo di resistenza più immediata e 0,7716 a contenere eventuali attacchi ribassisti. Il miglioramento del Franco svizzero contro Dollaro USA è confermato dall'incrocio della media mobile a 5 giorni sopra l'algoritmo a più lungo termine di 8 giorni. Concrete, allo stato attuale, le possibilità per i prezzi di proseguire verso quota 0,7769.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
