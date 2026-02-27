Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Seduta in frazionale rialzo per il derivato italiano, che ha terminato gli scambi in aumento a 47.425.
Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 47.730. Rischio di discesa fino a 46.810 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 48.650.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)