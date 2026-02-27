Milano 17:40
47.210 -0,46%
Nasdaq 17:53
24.927 -0,43%
Dow Jones 17:53
48.928 -1,15%
Londra 17:46
10.911 +0,59%
Francoforte 17:35
25.284 -0,02%

Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,02%)

Il DAX termina le contrattazioni a 25.284,26 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Francoforte (-0,02%)
Chiude sulla parità Francoforte, che propone sul finale un -0,02% e archivia gli scambi a 25.284,26 punti.
Condividi
```