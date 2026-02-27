Londra positiva, il resto dell'Europa in rosso. A Milano crollano MPS e Mediobanca

(Teleborsa) - Seduta in rosso per le Borse europee, tranne Londra che sale in controtendenza
, con l'attenzione degli investitori che rimane sulle trimestrali in uscita, sulle tensioni geopolitiche (il terzo ciclo di negoziati sul nucleare tra Stati Uniti e Iran a Ginevra si è concluso senza progressi rilevanti) e sui timori per gli effetti dell'intelligenza artificiale su molteplici settori.
A Milano spiccano i crolli di MPS e Mediobanca
. Stamattina la banca senese
ha presentato il nuovo piano, puntando a un utile netto adjusted di 3,7 miliardi nel 2030, dai 2,4 miliardi del 2025. La banca svelerà il 10 marzo i dettagli dell'offerta in azioni per acquisire il restante 14% di Mediobanca
e delistarla. Intanto, Giorgia Meloni ha detto
che il ruolo del governo italiano in Banca Monte dei Paschi di Siena "è terminato"
.
Sul fronte macroeconomico
, in Germania a febbraio il tasso di disoccupazione è rimasto invariato al 6,3%, mentre l'inflazione flash armonizzata ha rallentato a +2% da +2,1%. Negli Stati Uniti a gennaio i prezzi alla produzione hanno sorpreso al rialzo con variazioni di +0,5% m/m (contro +0,3% atteso e +0,4% precedente) e di +2,9% a/a (contro +2,6% atteso e +3% precedente) per la misura headline.
Sale intanto l'attesa per il nuovo BTP Valore
, titolo di Stato nominale dedicato ai risparmiatori individuali, a tasso fisso con durata 6 anni (scadenza marzo 2032). La struttura è a step-up
: i tassi per le cedole sono prefissati per i primi due anni e aumentano per i successivi due e, nuovamente, per gli ultimi due (meccanismo 2+2+2). I tassi minimi garantiti, comunicati oggi, sono pari rispettivamente a 2,50%, 2,80% e 3,50% per un rendimento medio complessivo di circa 2,93%, superiore di 17pb rispetto al nominale corrispondete. La distribuzione delle cedole sarà trimestrale e il premio fedeltà sarà pari allo 0,8% del capitale investito, che porta il rendimento a scadenza al 3,07%, calcola Intesa Sanpaolo
.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,181. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dello 0,79%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,61%.
Sensibile peggioramento dello spread
, che raggiunge quota +63 punti base, aumentando di 3 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 3,30%. Tra i listini europei
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, bilancio positivo per Londra
, che vanta un progresso dello 0,45%, e pensosa Parigi
, con un calo frazionale dello 0,60%.
Il listino milanese
continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,44%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 49.917 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,49%); sulla stessa linea, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,44%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, Saipem
avanza del 3,22%. Si muove in territorio positivo Prysmian
, mostrando un incremento del 2,10%. Denaro su Snam
, che registra un rialzo del 2,00%. Bilancio decisamente positivo per DiaSorin
, che vanta un progresso dell'1,92%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Mediobanca
, che ottiene -6,35%. Sensibili perdite per Banca MPS
, in calo del 6,16%. Vendite su Banco BPM
, che registra un ribasso del 3,06%. Seduta negativa per Amplifon
, che mostra una perdita del 2,76%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, ERG
(+5,01%), IREN
(+3,26%), Alerion Clean Power
(+3,15%) e Cembre
(+2,48%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Brembo
, che continua la seduta con -3,92%. Sotto pressione Sanlorenzo
, che accusa un calo del 2,77%. Scivola Ferragamo
, con un netto svantaggio del 2,75%. In rosso De' Longhi
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,34%.