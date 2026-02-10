Milano 9:14
46.676 -0,31%
Nasdaq 9-feb
25.268 0,00%
Dow Jones 9-feb
50.136 +0,04%
Londra 9:14
10.371 -0,15%
24.973 -0,17%

Borse europee prudenti. A Milano focus su banche e lusso

Tokyo aggiorna nuovi record

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente, dopo i guadagni della vigilia. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Intanto nuovi record sono stati registrati a Wall Street grazie alla spinta dei titoli tech, mentre l’amministrazione di Trump starebbe valutando di esentare aziende come Amazon, Google e Microsoft dai prossimi dazi sui chip. Anche Tokyo ha aggiornato i massimi storici grazie all’ottimismo per la netta vittoria elettorale della premier giapponese Sanae Takaichi, che ha rafforzato le aspettative di stabilità politica e continuità nelle politiche economiche.

L’attenzione degli investitori resta concentrata sulla stagione delle trimestrali che prosegue a pieno ritmo da una sponda all'altra dell'Atlantico. Focus anche sui dati macroeconomici. Domani è attesa la pubblicazione del rapporto sull’occupazione americana, di gennaio, mentre venerdì sarà la volta dell’inflazione.

A Piazza Affari occhi ancora puntati sulle banche, dopo i conti di Mediobanca svelati la vigilia e quelli di MPS pubblicati stamane prima dell'avvio del mercato. Focus anche sul lusso con la trimestrale di Kering.

Sul mercato valutario, l'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,191. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,43%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,42%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,43%.

Tra i listini europei sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,22%, senza slancio Londra, che negozia con un -0,14%, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,32%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,21% sul FTSE MIB, mentre, al contrario, resta piatto il FTSE Italia All-Share, con le quotazioni che si posizionano a 49.586 punti.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Brunello Cucinelli (+2,60%), Moncler (+2,24%), Mediobanca (+2,00%) e Stellantis (+1,94%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS, che prosegue le contrattazioni a -2,34%.

In rosso Unipol, che evidenzia un deciso ribasso del 2,27%.

Si muove sotto la parità Generali Assicurazioni, evidenziando un decremento dell'1,20%.

Contrazione moderata per Tenaris, che soffre un calo dell'1,13%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Ferragamo (+4,20%), Reply (+2,22%), Fiera Milano (+1,42%) e De' Longhi (+1,04%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces, che continua la seduta con -1,71%.

Sottotono Alerion Clean Power che mostra una limatura dell'1,18%.

Deludente Cementir, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
