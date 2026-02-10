Borse europee prudenti. A Milano focus su banche e lusso

(Teleborsa) - Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente
, dopo i guadagni della vigilia. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Intanto nuovi record sono stati registrati a Wall Street
grazie alla spinta dei titoli tech, mentre l’amministrazione di Trump starebbe valutando di esentare aziende come Amazon, Google e Microsoft dai prossimi dazi sui chip. Anche Tokyo
ha aggiornato i massimi storici grazie all’ottimismo per la netta vittoria elettorale della premier giapponese Sanae Takaichi, che ha rafforzato le aspettative di stabilità politica e continuità nelle politiche economiche.
L’attenzione degli investitori resta concentrata sulla stagione delle trimestrali
che prosegue a pieno ritmo da una sponda all'altra dell'Atlantico. Focus anche sui dati macroeconomici
. Domani è attesa la pubblicazione del rapporto sull’occupazione americana
, di gennaio, mentre venerdì sarà la volta dell’inflazione
.
A Piazza Affari occhi ancora puntati sulle banche, dopo i conti di Mediobanca
svelati la vigilia e quelli di MPS
pubblicati stamane prima dell'avvio del mercato. Focus anche sul lusso con la trimestrale di Kering
.
Sul mercato valutario, l'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,191. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,43%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,42%.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +60 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,43%. Tra i listini europei
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,22%, senza slancio Londra
, che negozia con un -0,14%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,32%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,21% sul FTSE MIB
, mentre, al contrario, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 49.586 punti.
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Brunello Cucinelli
(+2,60%), Moncler
(+2,24%), Mediobanca
(+2,00%) e Stellantis
(+1,94%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banca MPS
, che prosegue le contrattazioni a -2,34%.
In rosso Unipol
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,27%.
Si muove sotto la parità Generali Assicurazioni
, evidenziando un decremento dell'1,20%.
Contrazione moderata per Tenaris
, che soffre un calo dell'1,13%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Ferragamo
(+4,20%), Reply
(+2,22%), Fiera Milano
(+1,42%) e De' Longhi
(+1,04%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces
, che continua la seduta con -1,71%.
Sottotono Alerion Clean Power
che mostra una limatura dell'1,18%.
Deludente Cementir
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.