Timido aumento a Piazza Affari, in rosso Prysmian e la difesa

(Teleborsa) - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano
, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Stabile sulla piazza di New York l'S&P-500
.
In un recente report sul settore dei fornitori di cavi in Europa, Berenberg
ha descritto il mercato come in una posizione "invidiabile", grazie alla forte domanda trainata dall'espansione dei data center
e dall'elettrificazione
globale. Tuttavia, gli analisti hanno segnalato la necessità di essere selettivi nelle scelte di portafoglio: la banca d'affari ha quindi deciso di confermare il "buy" alla francese Nexans
mentre ha declassato l'italiana Prysmian
da "buy" a "hold" a causa del potenziale di rialzo limitato dopo la recente sovraperformance del titolo. Gli analisti hanno inoltre previsto che l'espansione dei competitor ridurrà il vantaggio competitivo della società e che l'esposizione diretta al mercato statunitense
e ai data center potrebbe introdurre una maggiore volatilità nei risultati.
Sul fronte macroeconomico, scende inaspettatamente
l'indice ZEW tedesco
a febbraio 2026. L'indice anticipatore è sceso, infatti, a 58,3 punti
dai 59,6 punti di gennaio. Il dato, elaborato dall'Istituto di ricerca tedesco ZEW Institute, è inferiore alle attese degli analisti che stimavano un aumento fino a 65,8 punti.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,185. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.931,8 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,21%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,49%.
In lieve rialzo lo spread
, che si posiziona a +62 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,35%. Tra i mercati del Vecchio Continente
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,22%, seduta senza slancio per Londra
, che riflette un moderato aumento dello 0,31%, e piatta Parigi
, che tiene la parità.
Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,55%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 48.358 punti.
Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,56%); con analoga direzione, in discesa il FTSE Italia Star
(-0,71%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, Mediobanca
avanza del 3,02%.
Si muove in territorio positivo Banca MPS
, mostrando un incremento del 2,29%.
Denaro su Enel
, che registra un rialzo del 2,12%.
Bilancio decisamente positivo per Italgas
, che vanta un progresso del 2,03%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Prysmian
, che prosegue le contrattazioni a -3,57%.
Si concentrano le vendite su Fincantieri
, che soffre un calo del 2,99%.
Vendite su Leonardo
, che registra un ribasso dell'1,75%.
Seduta negativa per DiaSorin
, che mostra una perdita dell'1,70%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, ERG
(+6,08%), MARR
(+2,07%), MFE A
(+1,90%) e Ascopiave
(+1,74%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su BFF Bank
, che prosegue le contrattazioni a -6,31%.
In perdita Technoprobe
, che scende del 3,82%.
Sotto pressione Avio
, che accusa un calo del 3,34%.
Scivola Sanlorenzo
, con un netto svantaggio del 2,73%.