Piazza Affari: movimento negativo per Technoprobe

azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica

Technoprobe

FTSE Italia Mid Cap

(Teleborsa) - Rosso per l', che sta segnando un calo del 2,00%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 17,46 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 16,92. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 16,72.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)