Chiusura mista per le Borse europee con balzo di Londra. A Milano crolla il risparmio gestito

(Teleborsa) - Chiusura mista per le Borse europee, dove spicca il rialzo di Londra e il rosso di Francoforte e Milano
. A dominare gli andamenti degli indici continuano ad essere le trimestrali. Oggi spiccano i ribassi del risparmio gestito, dopo che la startup statunitense Altruist ha avviato funzionalità di pianificazione fiscale basate sull'intelligenza artificiale. Intanto, poco mossa per Wall Street, sulla scia di dati macroeconomici che mostrano che l'economia americana crea molti più posti di lavoro di quanto previsto a gennaio, il che potrebbe rendere più difficile per la Federal Reserve continuare a tagliare i tassi quest'anno.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,188. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dello 0,98%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,99%.
Torna a galoppare lo spread
, che si posiziona a +60 punti base, con un forte incremento di 3 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 3,40%. Tra i mercati del Vecchio Continente
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un calo dello 0,53%, ben impostata Londra
, che mostra un incremento dell'1,14%, e resta vicino alla parità Parigi
(-0,18%).
Il listino milanese
archivia la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,62%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il FTSE Italia All-Share
, che si ferma a 49.292 punti. In rosso il FTSE Italia Mid Cap
(-1,03%); sulla stessa tendenza, pessimo il FTSE Italia Star
(-1,65%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, brilla Ferrari
, con un forte incremento (+4,03%). Tonica Italgas
che evidenzia un bel vantaggio del 3,55%. In luce Tenaris
, con un ampio progresso del 3,20%. Andamento positivo per STMicroelectronics
, che avanza di un discreto +2,9%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Banca Mediolanum
, che ha terminato le contrattazioni a -9,57%. Lettera su Fineco
, che registra un importante calo del 9,05%. Scende Azimut
, con un ribasso del 4,49%. Sotto pressione Nexi
, che accusa un calo del 4,17%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technoprobe
(+8,58%), Danieli
(+3,48%), D'Amico
(+2,77%) e Acea
(+2,60%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su BFF Bank
, che ha chiuso a -9,31%. Scivola Banca Generali
, con un netto svantaggio del 7,59%. Crolla Sesa
, con una flessione del 7,48%. In rosso Banca Ifis
, che evidenzia un deciso ribasso del 6,90%.