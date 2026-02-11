Chiusura mista per le Borse europee con balzo di Londra. A Milano crolla il risparmio gestito

Euro / dollaro USA

(Teleborsa) -. A dominare gli andamenti degli indici continuano ad essere le trimestrali. Oggi spiccano i ribassi del risparmio gestito, dopo che la startup statunitense Altruist ha avviato funzionalità di pianificazione fiscale basate sull'intelligenza artificiale. Intanto, poco mossa per Wall Street, sulla scia di dati macroeconomici che mostrano che l'economia americana crea molti più posti di lavoro di quanto previsto a gennaio, il che potrebbe rendere più difficile per la Federal Reserve continuare a tagliare i tassi quest'anno.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,188. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,98%. Sessione euforica per il greggio, con il(Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,99%.Torna a galoppare lo, che si posiziona a +60 punti base, con un forte incremento di 3 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 3,40%.giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,53%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,14%, e resta vicino alla parità(-0,18%).Ilarchivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,62%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità il, che si ferma a 49.292 punti. In rosso il(-1,03%); sulla stessa tendenza, pessimo il(-1,65%).Tra lea grande capitalizzazione, brilla, con un forte incremento (+4,03%). Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 3,55%. In luce, con un ampio progresso del 3,20%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +2,9%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,57%. Lettera su, che registra un importante calo del 9,05%. Scende, con un ribasso del 4,49%. Sotto pressione, che accusa un calo del 4,17%.di Milano,(+8,58%),(+3,48%),(+2,77%) e(+2,60%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,31%. Scivola, con un netto svantaggio del 7,59%. Crolla, con una flessione del 7,48%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 6,90%.