Francoforte: calo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio
, che presenta una flessione del 2,61% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10,07 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10,45. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 9,87.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)