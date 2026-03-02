Milano 17:14
Francoforte: calo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio, che presenta una flessione del 2,61% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ThyssenKrupp, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il quadro tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 10,07 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 10,45. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 9,87.

