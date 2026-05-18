Francoforte: rosso per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il produttore di acciaio , che presenta una flessione del 2,68% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di ThyssenKrupp rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di breve periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 10,53 Euro. Rischio di discesa fino a 10,25 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 10,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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