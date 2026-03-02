Milano 17:29
Perde Banco Santander sul mercato di Madrid
(Teleborsa) - Retrocede molto la banca spagnola, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,73%.

Lo scenario su base settimanale di Banco Santander rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito spagnolo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10,4 Euro. Primo supporto visto a 10,16. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10,04.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
