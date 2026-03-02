Perde Banco Santander sul mercato di Madrid

(Teleborsa) - Retrocede molto la banca spagnola
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,73%.
Lo scenario su base settimanale di Banco Santander
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'istituto di credito spagnolo
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10,4 Euro. Primo supporto visto a 10,16. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10,04.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)