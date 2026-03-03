Altra seduta in profondo rosso il Vecchio Continente, a Milano in controtendenza Lottomatica dopo i conti

(Teleborsa) - Seduta negativa per Piazza Affari
, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti, con l'intensificarsi del conflitto in Medio Oriente
, nonostante la chiusura sul finale in ripresa di Wall Street, mentre il prezzo del petrolio
non arresta la sua crescita, con il Brent che tocca gli 80 dollari al barile, sui timori legati a una lunga interruzione dei traffici nello Stretto di Hormuz
e il dollaro, bene rifugio, si rafforza ulteriormente. Il gas europeo alla Borsa di Amsterdam, che ieri aveva chiuso con un balzo del 35%, ha sfondato in mattinata quota 50 euro.
Una guerra prolungata in Medio Oriente
potrebbe causare un "picco" sostanziale dell'inflazione nell'eurozona
e ridurre la crescita economica. Lo ha dichiarato Philip Lane
, capo economista della Bce, in un'intervista al Financial Times.
Proprio sul fronte inflazione, atteso più tardi in mattinata il dato flash dell'indice dei prezzi al consumo dell’Eurozona per febbraio
. La cifra annuale
è prevista all’1,7%, lo stesso livello registrato a gennaio, mentre il dato core equivalente
, che esclude le componenti volatili di cibo ed energia, è visto al 2,2% su base annua.
Tornando a Piazza Affari, in controtendenza alle vendite diffuse - che colpiscono in particolare Unipol
, Mediobanca
, Prysmian
e A2A
- svetta Lottomatica,
in scia ai brillanti conti 2025
, seguita da Leonardo
.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,49%. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,49%), che raggiunge 73,72 dollari per barile.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +66 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,44%. Tra i mercati del Vecchio Continente
in perdita Francoforte
, che scende del 2,24%, pesante Londra
, che segna una discesa di ben -1,52 punti percentuali, e seduta negativa per Parigi
, che scende dell'1,70%.
Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con il FTSE MIB
che sta lasciando sul terreno il 2,44%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
crolla del 2,40%, scendendo fino a 47.733 punti.
In forte calo il FTSE Italia Mid Cap
(-2,17%); con analoga direzione, pesante il FTSE Italia Star
(-1,8%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Lottomatica
(+5,28%) e Leonardo
(+1,20%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Unipol
, che ottiene -4,84%.
In rosso A2A
, che evidenzia un deciso ribasso del 4,04%.
Sensibili perdite per Prysmian
, in calo del 4,02%.
In apnea STMicroelectronics
, che arretra del 3,92%.
Seduta molto negativa per tutti i titoli del FTSE MidCap
.
I più forti ribassi si verificano su Ariston Holding
, che continua la seduta con -4,52%.
Tonfo di Safilo
, che mostra una caduta del 4,28%.
Lettera su Danieli
, che registra un importante calo del 4,05%.
Scende NewPrinces
, con un ribasso del 3,90%.
Tra le grandezze macroeconomiche
più importanti: Martedì 03/03/2026
00:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,6%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,7%; preced. 1,7%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi consumo, mensile (preced. -0,5%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, annuale (preced. 1%)
11:00 Italia
: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%).