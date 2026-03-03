Milano 10:36
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 2/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 marzo

Controllato progresso per il cambio Euro / CHF, che chiude in salita dello 0,44%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 0,9132. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 0,919, mentre il primo supporto è stimato a 0,9074.


