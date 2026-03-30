Leone Film Group torna in utile nel 2025 con ricavi in crescita a 46,7 milioni di euro

(Teleborsa) - Leone Film Group (LFG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi, ha chiuso il 2025 con ricavi consolidati pari a 46,7 milioni di euro, in incremento dell'8% rispetto ai 43,1 milioni del 2024. L'incremento è da ascriversi soprattutto al successo commerciale delle produzioni Lotus Production e dal maggior fatturato generato dai titoli distribuiti dalla Leone Film Group SpA.



L'EBITDA consolidato è pari a 32,6 milioni di euro ed è in aumento del 5% rispetto al 2024. L'incremento è generato da entrambe le aree operative della società, produzione e distribuzione. L'incremento del valore del costo del personale e dei costi di produzione capitalizzati è dovuto al maggior valore complessivo delle produzioni realizzate nell'anno. L'EBIT consolidato è pari a 4,2 milioni di euro, in aumento di 5,4 milioni circa rispetto al 2024 (negativo per Euro 1,2 milioni), principalmente per effetto di minori ammortamenti per circa 28,4 milioni, principalmente per effetto dell'ottima performance del film "Follemente". Il risultato netto consolidato è positivo e ammonta a 0,1 milioni di euro (perdita pari a 6,6 milioni nel 2024) e tiene conto di oneri finanziari per 3,5 milioni circa (5 milioni nel 2024) e di un carico fiscale di 0,6 milioni circa. La società precisa che la plusvalenza realizzata con la vendita della partecipazione di LV Legacy (circa 1,8 milioni) è contabilizzata nel 2025, stante che le condizioni per il completamento della vendita sono state adempiute nel corso del medesimo esercizio.



L'indebitamento finanziario netto consolidato al 31 dicembre 2025 è pari a 66,4 milioni di euro, (65 milioni al 30 giugno 2025, 66,3 milioni al 31 dicembre 2024).



"Il 2025, superate le criticità dell'anno precedente che avevano negativamente impattato sul Gruppo, è stato un anno di ripresa sia per la unit distribuzione che per la unit produzione - hanno commentato Andrea e Raffaella Leone, Amministratori Delegati di Leone Film Group - A principio di anno abbiamo avuto il grande successo della nostra produzione "Follemente", che ha ottenuto un box office di circa 18 milioni. Oltre al successo di "Follemente" i contenuti sia delle licenze current che della nostra library sono stati molto richiesti dalle varie piattaforme confermando la qualità dei nostri prodotti. Per quanto riguarda la Unit produzione è stata completata la produzione di un film in coproduzione con Amazon "Love me Love me" per la regia di Roger Kumble, che ha ottenuto ad inizio 2026 un ottimo risultato internazionale sulla piattaforma Amazon Prime Video, nonché sono state completate le riprese dei film "Quella linea sottile" di Gabriele Muccino e "Un bel giorno" di Fabio De Luigi, entrambi film che hanno avuto ad oggi risultati molto lusinghieri, circa 7 milioni di box office il primo e circa 4 milioni di box office il secondo, numeri che confermano la capacità del gruppo di intercettare le preferenze del pubblico. Nel corso del 2026 sono state anche completate le riprese di altri due film, "Bad Boy's Girl", per la regia di Marçal Forés, altro prodotto realizzato in inglese per il pubblico internazionale e "Il Rumore delle Cose Nuove", per la regia di Paolo Genovese; entrambi i film usciranno nel 2026".



"Anche la Unit distribuzione ha avuto diverse uscite importanti, fra tutte il terzo capitolo del Franchise "Now You see me" che ha avuto un ottimo successo al botteghino con quasi 4 milioni di box office - hanno aggiunto - Infine dobbiamo ricordare che il 24 dicembre 2025 è stata completata la scissione della controllata LV Legacy Media srl, poi ceduta nel mese di febbraio 2026 per il 49% alla società Vice Pictures, controllata dal fondo LMDV. Tale Joint Venture ha lo scopo di creare un soggetto con importanti capacità commerciali e finanziarie nel settore della distribuzione commerciale, che potrà quindi essere aggregatore di libraries audiovisive nazionali e internazionali. La cessione ha valorizzato la quota di minoranza al 49% ad un valore pari a 13,6 milioni di euro circa. Al contempo il corrispettivo incassato dalla vendita da parte di LFG di quote della Beneficiaria ridurrà la posizione finanziaria netta del Gruppo LFG".



(Foto: Alex Litvin on Unsplash)

Condividi

```