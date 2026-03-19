Piazza Affari: rosso per Banca Popolare di Sondrio
(Teleborsa) - Rosso per l'istituto di credito lombardo, che sta segnando un calo del 3,75%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Popolare di Sondrio, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 15,4 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 15,78. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 16,17.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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