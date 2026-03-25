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Piazza Affari: andamento rialzista per Banca Popolare di Sondrio

Migliori e peggiori
Piazza Affari: andamento rialzista per Banca Popolare di Sondrio
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di credito lombardo, che avanza bene del 2,85%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Popolare di Sondrio rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Banca Popolare di Sondrio ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 16,16 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 16,41, mentre il primo supporto è stimato a 15,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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