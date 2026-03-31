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Prezzi consumo Italia (YoY) in febbraio

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Prezzi consumo Italia (YoY) in febbraio
Italia, Prezzi consumo in febbraio su base annuale (YoY) +1,7%, in aumento rispetto al precedente +1,5%.
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