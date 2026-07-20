De' Longhi, buyback per oltre 1,6 milioni di euro
(Teleborsa) - Con riferimento ai riacquisti di azioni proprie avviati in data 13 aprile 2026, De' Longhi ha comunicato di aver acquistato tra il 13 ed il 17 luglio 2026, complessivamente 43.308 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 37,3213 euro, per un controvalore pari a 1.616.309,36 euro.
A seguito delle operazioni compiute nell'ambito del buyback, al 17 luglio il Produttore di elettrodomestici detiene 2.684.369 azioni proprie, corrispondenti all'1,7743% del numero complessivo di azioni ordinarie.
A Milano, oggi, composto ribasso per De' Longhi, in flessione del 2,25% sui valori precedenti.
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