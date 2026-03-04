Milano 11:30
45.065 +1,34%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 11:30
10.532 +0,46%
Francoforte 11:29
24.094 +1,27%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 3/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 3/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo

Seduta molto negativa per il derivato italiano, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,88%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 43.690. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 46.490. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 42.760.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```