Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo
Seduta molto negativa per il derivato italiano, che perde terreno, mostrando una discesa del 3,88%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il Future sul FTSE MIB, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 43.690. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 46.490. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 42.760.
