Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 3/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 marzo
Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la seduta con un +0,14%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 10.778,1. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 10.351,7. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 10.204,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)