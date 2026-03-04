Milano 14:47
45.285 +1,84%
Nasdaq 3-mar
24.720 0,00%
Dow Jones 3-mar
48.501 -0,83%
Londra 14:47
10.578 +0,89%
Francoforte 14:47
24.215 +1,78%

Londra: nuovo spunto rialzista per Metlen Energy & Metals

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la holding industriale operante nei settori energia e metallurgia, che tratta in utile del 3,42% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Metlen Energy & Metals più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Metlen Energy & Metals, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 33,6 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 35,34 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 32,46.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
