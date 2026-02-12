Milano 16:56
46.471 -0,09%
Nasdaq 16:56
24.965 -0,94%
Dow Jones 16:56
50.119 0,00%
Londra 16:56
10.456 -0,15%
Francoforte 16:56
25.014 +0,64%

Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 6 febbraio su base settimanale (WoW) -249 Mld piedi cubi, in aumento rispetto al precedente -360 Mld piedi cubi (la previsione era -256 Mld piedi cubi).
Condividi
```