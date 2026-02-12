Milano
16:56
46.471
-0,09%
Nasdaq
16:56
24.965
-0,94%
Dow Jones
16:56
50.119
0,00%
Londra
16:56
10.456
-0,15%
Francoforte
16:56
25.014
+0,64%
Giovedì 12 Febbraio 2026, ore 17.13
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
12 febbraio 2026 - 16.35
USA,
Stoccaggi gas nella settimana del 6 febbraio su base settimanale (WoW) -249 Mld piedi cubi
, in aumento rispetto al precedente -360 Mld piedi cubi (la previsione era -256 Mld piedi cubi).
Condividi
Leggi anche
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 23 gennaio
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 30 gennaio
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 9 gennaio
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 16 gennaio
Argomenti trattati
USA
(399)
Altre notizie
Richieste mutui USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio
Scorte petrolio USA (WoW) nella settimana del 6 febbraio
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 6 febbraio
USA, stoccaggi gas ultima settimana -120 BCF
Usa, stoccaggi gas in calo nell'ultima settimana a -360 BCF
Usa, nell'ultima settimana stoccaggi gas in calo meno delle attese a -71 BCF
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto