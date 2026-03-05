Milano 9:31
45.035 -0,67%
Nasdaq 4-mar
25.094 0,00%
Dow Jones 4-mar
48.739 +0,49%
Londra 9:31
10.539 -0,27%
24.072 -0,55%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 4/03/2026

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un timido +0,07%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,867. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,8753. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8641.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
