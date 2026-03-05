Milano 9:33
Analisi Tecnica: USD/YEN del 4/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 marzo

Giornata poco mossa per il cross americano contro Yen, che chiude la giornata del 4 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 157,695 e primo supporto individuato a 156,215. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 159,175.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
