FED, segnali di allerta nel Beige Book di marzo: l'economia Usa rallenta

(Teleborsa) - Crescita a macchia di leopardo e segnali di rallentamento Ilsi fa più frammentato, riflettendo un momento di transizione delicato. Secondo l'ultimodella, "l'attività economica complessiva è aumentata a un ritmo da lieve a moderato in sette dei dodici distretti", ma si sta deteriorando lain alcune aree del Paese. Infatti, "il numero diche hanno segnalato un'attività stabile o in calo è aumentato dai quattro del periodo precedente a cinque". Un segnale di come, nonostante la tenuta generale, una parte significativa del sistema economico stia iniziando a mostrare segnali di stanchezza sotto il peso deie dell'La, storico motore del PIL americano, non brilla più come in passato. Sebbene il documento rilevi che la spesa sia "leggermente aumentata nel complesso", emerge unatra le diverse aree geografiche, con "due distretti che hanno registrato cali persistenti". Ilè profondamente mutato: il Beige Book evidenzia come le vendite siano state "frenate dall'incertezza economica" e da una generale "maggiore sensibilità ai prezzi". Particolarmente critica appare la situazione nelle fasce meno abbienti della popolazione, dove si osserva una marcata "riduzione della spesa da parte dei consumatori a basso reddito", costretti a tagliare anche i beni essenziali.Sul fronte dell', il report descrive una fase di normalizzazione meno febbrile rispetto al passato recente. Le aziende continuano ad assumere, ma con una cautela che si riflette nella crescita delle. Nel rapporto si legge infatti che "i salari sono cresciuti a passo 'modesto' o 'moderato' nella maggior parte dei distretti". Questaè vista con favore dalla Banca Centrale in ottica anti-inflattiva, poiché riduce il rischio di una spirale prezzi-salari, ma al contempo conferma che il potere d'acquisto dei lavoratori fatica a trovare nuovi slanci in un contesto dove i costi operativi restano elevati.Il tema dellarimane al centro delle preoccupazioni del sistema Federal Reserve. Nonostante i tentativi di raffreddamento dell'economia, il rapporto indica che "isono aumentati 'moderatamente'", segno che le spinte inflattive non sono ancora del tutto dome. Le imprese segnalano crescenti difficoltà operative e logistiche; tuttavia, a causa della già citata prudenza dei clienti, molte aziende non riescono più a trasferire i. Il risultato è una pressione suiche, unita al fatto che "l'attività nel settore immobiliare e nei servizi finanziari è rimasta perlopiù invariata", delinea uno scenario di attesa vigilata per i prossimi mesi.