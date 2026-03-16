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Indice NAHB USA in marzo
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16 marzo 2026 - 15.10
USA,
Indice NAHB in marzo pari a 38 punti
, in aumento rispetto al precedente 37 punti (la previsione era 37 punti).
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